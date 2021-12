Holly Madison sulla sua prima notte con Hugh Hefner: "Lo hanno letteralmente posizionato sopra di me"

Holly Madison è tornata a parlare di Hugh Hefner e del tempo che ha passato nella villa di Playboy, durante un episodio del podcast intitolato Power: Hugh Hefner. La modella, che è diventata una delle fidanzate di Hefner all'età di 21 anni, ha ricordato la loro prima notte "traumatica" insieme.

L'ex star di Girls Next Door, ora 41enne, ha avuto un primo appuntamento non convenzionale con il magnate quando si è recata in un club con lui e un gruppo di altre donne: "Non mi aspettavo necessariamente di fare sesso quella notte, ho pensato che sarebbe stato un primo appuntamento, anche se ovviamente non era un primo appuntamento molto tradizionale."

Una foto di Holly Madison

"Ho pensato che avrei semplicemente avuto un assaggio del suo mondo e avrei visto che cosa succedeva al suo interno. Credevo che se non fossi stata a mio agio non avrei dovuto fare nulla e avrei potuto prendere la mia decisione a proposito di un eventuale secondo appuntamento in totale libertà", ha continuato la modella.

"Non mi aspettavo necessariamente di fare sesso quella notte e sicuramente non mi aspettavo di essere la prima ad andare con lui quella sera ma ero ubriaca e ricordo che delle persone lo posizionarono letteralmente sopra di me. Dopo aver fatto sesso mi sentivo mortificata e imbarazzata e quell'esperienza ha avuto un impatto emotivo su di me molto maggiore di quanto pensassi all'epoca". ha concluso Holly Madison.