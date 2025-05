Crunchyroll Anime Awards 2025: in streaming il 25 Maggio la notte degli Oscar dell’animazione giapponese

Domenica 25 maggio i Crunchyroll Anime Awards 2025 sveleranno i vincitori dei premi durante la cerimonia in diretta e in livestreaming.

Crunchyroll svela le nomination per gli Anime Awards 2025, la celebrazione globale dell'eccellenza nell'animazione nipponica. Le votazioni, aperte fino al 15 aprile, coinvolgono oltre 50 serie da 35 studi. Tra i presentatori dell'evento, in diretta da Tokyo il 25 maggio, nomi come Damiano David, Finn Wolfhard e Pabllo Vittar.

Crunchyroll: parte la corsa agli Anime Awards 2025**

Le luci si accendono su Tokyo: Crunchyroll ha ufficialmente dato il via alla nona edizione dei suoi Anime Awards, aprendo le votazioni al pubblico globale fino al 15 aprile. Quest'anno, a contendersi il titolo di Anime dell'Anno ci sono sei pesi massimi della stagione appena trascorsa: dall'occulto travolgente di Dandadan al fantasy culinario di Dungeon Food, passando per l'intimismo epico di Frieren - Oltre la fine del viaggio, le battaglie titaniche di Kaiju No.8, il dinamismo adrenalinico di Solo Leveling e l'introspezione delicata de Il monologo della speziale.

Una scena di DanDaDan

Più di 50 opere in nomination, sviluppate da oltre 35 studi, disegnano la mappa pulsante di un settore che non smette di rinnovarsi. "I Crunchyroll Anime Awards sono uno dei momenti più importanti dell'anno per i fan, perché sentiamo direttamente da loro quali anime amano", ha dichiarato Rahul Purini, presidente della piattaforma. E per la prima volta, votare è possibile anche dall'app mobile, con un semplice clic.

La notte più attesa dagli appassionati andrà in scena il 25 maggio in diretta da Tokyo, con un parterre di presentatori che fonde icone pop, artisti e creator da tutto il mondo. Sul palco saliranno Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo, le giovani star di Stranger Things, ma anche l'irriverente drag queen Plastique Tiara, la popstar brasiliana Pabllo Vittar, l'attrice Rina Sawayama e il nostro Damiano David, frontman dei Måneskin. L'evento sarà condotto dalla doppiatrice Sally Amaki e dall'esperto Jon Kabira, con un keynote d'eccezione affidato a Hiroki Totoki, CEO di Sony Group. E per i fan in fibrillazione, Crunchyroll ha reso disponibili in streaming gratuito alcune delle serie candidate e lanciato promozioni nel suo store ufficiale. La notte degli anime si avvicina: che vinca il più votato.