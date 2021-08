Cruel Summer, su Prime Video in streaming da oggi

La serie thriller psicologica Amazon Original Cruel Summer sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da oggi 6 agosto in Italia e nel resto del mondo!

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi in streaming l'attesissima serie thriller psicologica Cruel Summer dalla casa di produzione indipendente Entertainment One (eOne) e da Iron Ocean Productions, disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada.

La serie Amazon Original in 10 episodi vede nel ruolo di executive producer Jessica Biel e Michelle Purple (The Sinner), con il creatore ed executive producer Bert V. Royal (Easy A) e con la showrunner ed executive producer Tia Napolitano (Grey's Anatomy, Station 19). Cruel Summer è una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni '90.

Una teenager bella e popolare scompare, e un'altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d'America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista. Nel cast sono presenti Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.