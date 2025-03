Cristin Milioti protagonista accanto a Elizabeth Olsen in Seven Sisters, il nuovo dramma FX

L'attrice Cristin Milioti, nota per The Penguin, si unisce al cast del pilot drammatico Seven Sisters, dove reciterà al fianco di Elizabeth Olsen.

Una nuova entusiasmante collaborazione si sta profilando: Cristin Milioti, celebre per i suoi ruoli in The Penguin e How I Met Your Mother, è stata scelta per il pilot della serie drammatica Seven Sisters, prodotta da FX. L'attrice reciterà accanto a Elizabeth Olsen, che era già stata annunciata come protagonista.

Trama e cast di Seven Sisters

Seven Sisters racconta la storia di una famiglia numerosa che inizia a disgregarsi quando una delle sorelle, interpretata da Elizabeth Olsen, comincia a comunicare con una voce che nessun altro può sentire. Questo evento costringerà la famiglia ad affrontare segreti sepolti da lungo tempo. Cristin Milioti interpreterà una delle sorelle di Olsen, ricoprendo un ruolo di grande rilievo nella trama.

How I Met Your Mother: Cristin Milioti in una scena dell'episodio How Your Mother Met Me

La serie è prodotta da FX Productions e vede Will Arbery come sceneggiatore del pilot, con Sean Durkin alla regia e Garrett Basch come produttore esecutivo. Se il pilot dovesse essere approvato, Seven Sisters segnerebbe la quinta collaborazione di Basch con FX, unendosi a una serie di successi precedenti come Devs, Reservation Dogs, What We Do in the Shadows e il prossimo drama noir Tulsa, diretto da Sterlin Harjo con Ethan Hawke.

I recenti successi di Cristin Milioti

Recentemente, Cristin Milioti ha recitato nella miniserie The Penguin di Matt Reeves, uno spinoff di The Batman prodotto per HBO. Inoltre, l'attrice tornerà nella settima stagione di Black Mirror su Netflix, dove apparirà nel primo sequel della serie, che proseguirà la trama dell'episodio USS Callister dalla quarta stagione. Milioti riprenderà il ruolo di Nanette Cole, accanto a Jimmi Simpson e Billy Magnussen.

The Penguin. Cristin Milioti in una scena della serie.

Nel corso della sua carriera, Milioti ha preso parte a numerosi progetti di successo, tra cui la serie antologica The Resort su Peacock, Made for Love su Max, Fargo di Noah Hawley per FX, Modern Love di Amazon e E alla fine arriva mamma della CBS. Al cinema, l'attrice ha recitato nel film Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani di Max Barbakow e in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese.