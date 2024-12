The Penguin: Cristin Milioti sulla sua nomination ai Golden Globe e sul possibile ritorno di Sofia Falcone

Cristin Milioti ha commentato la sua nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione nella serie spin-off di The Batman, The Penguin, e ha parlato del futuro di Sofia Falcone.

Anche quest'anno sono state annunciate le nomination ai Golden Globe, e la star di The Penguin, Cristin Milioti, ha ricevuto una nomination come miglior attrice in una serie, miniserie o film per la televisione per la sua interpretazione di Sofia Falcone.

Milioti è stata nominata nella sua categoria insieme a Cate Blanchett per Disclaimer, Jodie Foster per True Detective: Night Country, Sofía Vergara per Griselda, Naomi Watts per Feud e Kate Winslet per The Regime.

Le parole dell'attrice e il futuro di Sofia Falcone

La star ha prontamente commentato la notizia della sua nomination durante un'intervista con THR: "È stato molto emozionante, davvero emozionante. E molto, molto bello. Mio Dio, le donne della mia categoria. Non ho parole per descrivere quanto sia surreale e quanto io sia sopraffatta dall'essere nominata insieme a loro. Sono tutte così brillanti", ha detto l'attrice.

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

Nel finale di stagione di The Penguin, Oswald Cobblepot (Colin Farrell) fa in modo che Sofia venga rispedita ad Arkham. Nonostante sembri rassegnarsi a un triste futuro dietro le sbarre, la Falcone riceve un barlume di speranza sotto forma di una lettera dalla sorellastra Selina Kyle (Zoë Kravitz), il che fa sospettare che vedremo di nuovo Milioti nei panni di Falcone, forse già nella seconda stagione o, comunque, nel sequel di The Batman di Matt Reeves.

Nulla ancora è stato confermato ma l'attrice spera di riprendere il ruolo molto presto: "Tutto quello che posso dire è che la mia più grande speranza è quella di interpretare di nuovo Sofia Falcone. È la mia più grande speranza e non potrei essere più chiara nel rendere noto il mio desiderio. Ma non ho ancora sentito nulla di concreto".

Oltre a Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, il cast di The Penguin include Rhenzy Feliz nel ruolo di Victor Aguilar, Michael Kelly come Johnny Viti, Shohreh Aghdashloo come Nadia Maroni, Deirdre O'Connell come Francis Cobb, Clancy Brown come Salvatore Maroni, James Madio come Milos Grappa, Scott Cohen come Luca Falcone, Michael Zegen come Alberto Falcone, Carmen Ejogo come Eve Karlo e Theo Rossi come Dr. Julian Rush.