Cristiano Malgioglio: "Vado al Grande Fratello Vip 5, per Alfonso Signorini e salvarmi dal virus"

Cristiano Malgioglio è pronto a entrare al Grande Fratello Vip 5 per sfuggire al virus: il cantautore in un'intervista a Chi ha rivelato che accetterà l'invito di Alfonso Signorini anche per il bel rapporto che lo lega al conduttore.

Ieri Alfonso Signorini, in un intervento durante il programma in streaming Casa Chi, ha confermato che tra poco i VIP sapranno che il programma si prolungherà fino a febbraio e che a dicembre nella casa entreranno altri nove inquilini. Uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sarà Cristiano Malgioglio, che ha già partecipato alla seconda edizione del reality nel 2017. La partecipazione di Cristiano Malgioglio era stata anticipata da Alfonso Signorini che in quell'occasione aveva detto: "l'ho incontrato a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi".

Il cantautore siciliano ha spiegato i motivi per cui accetterà la proposta di Signorini, uno di questi è legato proprio all'attuale emergenza sanitaria: "in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal virus: la casa del GF Vip per me è la protezione assoluta. Anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me. La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo". Malgioglio ha detto che parteciperà anche in virtù del legame di amicizia con Signorini.

Degli inquilini che sono nella casa Cristiano Malgioglio ha detto di aver "percepito l'infelicità" di Patrizia De Blanck e che gli avrebbe fatto piacere conoscere Fulvio Abbate.

Il cantante ha poi fatto alcune osservazioni sui suoi concorrenti preferiti: "Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po' esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo". Su Maria Teresa Ruta è stato molto enigmatico: "Maria Teresa una rivelazione? Boh, di solito esci dalla casa e scompari. La conosco, ma non l'ho mai frequentata".

L'ingresso di Malgioglio è stato spesso evocato da Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli che si divertono a creare coreografie sui suoi brani o a ripetere i tormentoni di Malgiogio al Grande Fratello Vip 2.