Grande Fratello Vip 5: Cristiano Malgioglio e Andrea Iannone a un passo dalla casa di Cinecittà

Alfonso Signorini ha fatto sapere che è in trattative per riportare Cristiano Malgioglio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 insieme ad Andrea Iannone.

Cristiano Malgioglo e Andrea Iannone sono pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5? Alfonso Signorini ha anticipato che a dicembre ci saranno 9 nuovi concorrenti, tra questi ci dovrebbero essere l'ex gieffino e il campione di motociclismo.

Il Grande Fratello Vip 5 sarebbe dovuto finire a dicembre ma Mediaset ha deciso di prolungarlo fino a febbraio 2021 e Alfonso Signorini ha previsto che nell'ultimo mese dell'anno entreranno nella casa di Cinecittà parecchi nuovi concorrenti. Durante una diretta di Casa Chi il conduttore ha parlato di casting in corso per vara concorrenti, specificando con una punta d'orgoglio: "Tutti nomi di primo piano perché adesso il Gf Vip lo vogliono fare tutti".

Recentemente nella casa del Grande Fratello Vip sono entrati tre nuovi concorrenti: Paolo Brosio, Stefano Bettarini e Giulia Salemi, solo quest'ultima però è riuscita a rimanere, l'ex calciatore è stato espulso per bestemmia e Brosio è uscito al televoto dopo essere andato in nomination per aver rotto il patto di riservatezza.

Parlando dei prossimi concorrenti, Signorini si è soffermato su Cristiano Malgioglio, già concorrente del GF VIP 2. A proposito del paroliere Alfonso ha detto: "Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi". Il conduttore del programma è convinto che alla fine Malgioglio accetterà: "Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo".

Dopo la squalifica di Andrea Iannone, che dovrà stare per quattro anni lontano dai circuiti motociclistici, Signorini spera di portalo nella casa più spiata d'Italia: "Andrea Iannone? Con lui avevamo già pronto il contratto all'inizio di questa edizione, ma poi lui aspettava l'esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto. Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al GF Vip, però, può succedere di tutto...".