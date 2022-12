Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio su Rai 2: ecco gli ospiti di stasera 21 dicembre

Stasera su Rai 2 alle 21:20 torna Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio: il programma, anche se in una veste rinnovata, si ispira al format 'A raccontare comincia tu' di Raffaella Carrà. In questa puntata, il cantautore italiano apre le porte di casa a Leonardo Pieraccioni. Tra gli ospiti ci saranno anche Massimo Ceccherini e Rita Rusic.

Mi casa es tu casa è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Leonardo Pieraccionii è l'ospite di Cristiano Malgioglio stasera, mercoledì 21 dicembre, alle 21.20 su Rai 2. "Mi casa es tu casa" racconta il percorso del regista, attore e sceneggiatore tra i più apprezzati del nostro Paese. La lunga gavetta in Toscana, l'inossidabile amicizia con Carlo Conti e Giorgio Panariello, l'improvvisa e inaspettata ascesa nel mondo del cinema, gli amori per le donne che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita, fino a quello più grande nei confronti di sua figlia Martina, sono solo alcuni degli argomenti trattati nel corso di un'intervista fiume, senza filtri, dove non mancano incursioni a sorpresa di persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita privata e professionale di Pieraccioni.

Cristiano Malgioglio incontrerà anche Massimo Ceccherini, storico amico de regista e Rita Rusic. La produttrice lanciò Leonardo Pieraccioni producendo Il Ciclone, nonostante il parere contrario dell'ex marito Vittorio Cecchi Gori.

La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere grandi personaggi dello spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il tutto arricchito da teche ricercate e tante sorprese che caratterizzano e animano l'incontro tra Cristiano e gli ospiti di puntata.