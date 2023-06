Cristalli di memoria, stasera su Rai 2: cast e trama del film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Cristalli di memoria: cast e trama del primo film del ciclo 'Nel segno del giallo'.

Stasera, 10 giugno, su Rai 2, in prima serata, e in prima visione assoluta va in onda Cristalli di memoria, il film del ciclo 'Nel segno del giallo'. La pellicola è diretta da John Lyde. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da Brittany Wiscombe. Jimmy Schafer ha composto la colonna sonora. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

Cristalli di memoria: Trama

Un'artista e proprietaria di galleria d'arte viene spinta fuori da una finestra. Riesce a scappare con la sua auto, ma ancora una volta viene spinta, fuori strada, causando un incidente. Si risveglia in ospedale con un'amnesia senza sapere cosa le è successo e di chi può fidarsi.

Cristalli di memoria: Curiosità

Cristalli di memoria è stato distribuito negli Stati Uniti il 9 luglio 2019.

Titolo originale: Her Deadly Reflections, in Norvegia è stato distribuito con il titolo Shattered Memories.

Cristalli di memoria: Interpreti e personaggi:

Cristalli di memoria: Critica e trailer

Critica: Cristalli di memoria è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.2 su 10