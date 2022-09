Crescere, che fatica: Trina McGee: "Ecco perché Angela non era presente nell'episodio finale della serie"

Trina McGee ha recentemente spiegato perché il suo personaggio, Angela Moore, non era presente nell'episodio finale di Crescere, che fatica!.

Trina McGee si è aperta a proposito di ciò che è realmente accaduto durante il finale di Crescere, che fatica!, svelando una serie di retroscena che, ha suo modo di vedere, hanno portato i creatori a togliere il suo personaggio dall'episodio finale.

L'attrice ha interpretato Angela Moore nelle ultime tre stagioni della sitcom della ABC e durante l'ultimo episodio del podcast Pod Meets World, ha parlato del motivo per cui non è apparsa nell'ultimo episodio dello show: "Mi è stato detto, in un modo strano e sbrigativo, da una persona molto importante, dallo showrunner Michael Jacobs. Sono stati i miei colleghi a chiedergli di escludermi".

Nella serie il personaggio di Angela era l'interesse amoroso di Shawn Hunter (Rider Strong) e la migliore amica di Topanga (Danielle Fishel) al college. "Mi è stato detto dopo aver girato il penultimo episodio, che si chiamava 'Angela's Ashes', hanno scelto quel momento per dirmelo", ha continuato l'attrice.

Trina McGee ha anche detto che secondo molti membri della sua famiglia il motivo per cui le è stato dato un episodio incentrato su Angela era di tenerla "distratta". Will Friedle, e altri membri del cast, hanno negato di essere andati da Jacobs al fine di chiedere di rimuovere McGee dal finale.