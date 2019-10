Creed 3: Tessa Thompson pensa che il film si farà

Creed 3 forse si farà, ne è convinta Tessa Thompson che nei primi due film ha interpretato il ruolo di Bianca Taylor. L'attrice ne ha parlato durante un evento a Chicago.

Il successo di Creed - Nato per combattere ha generato un inevitabile sequel, uscito nel 2018, che ha visto il ritorno di Michael B. Jordan come Adonis Creed, e Sylvester Stallone nell'iconico ruolo di Rocky Balboa. Nel cast anche Tessa Thompson, che ha espresso la propria fiducia sulla produzione di un terzo film.

Creed II: Michael B. Jordan insieme a Sylvester Stallone in una sequenza del film

Presenziando all'ACE Comic-Con di Chicago, Tessa Thompson ha dichiarato: "Mi sento molto entusiasta per aver recitato nei film di Creed, anche per aver avuto la possibilità di comporre musica e cantarla. Penso che faremo anche un terzo Creed, così magari farò altra musica e saremo pronte al duetto [riferendosi a Brie Larson, presente sul palco con lei]"

Per il momento non ci sono conferme sull'eventualità di un terzo capitolo di Creed, franchise spin-off della saga di Rocky, con protagonista il figlio di Apollo Creed, Adonis, giovane pugile in carriera allenato da un esperto ex pugile come Rocky Balboa. Il sequel ha ripreso alcuni personaggi ed eventi di Rocky IV, uscito nelle sale nel 1985.