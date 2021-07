I creatori di Sailor Moon e One Piece tra gli autori di nuovi poster delle Olimpiadi di Tokyo

Le Olimpiadi di Tokyo stanno per iniziare a alcuni artisti giapponesi, come i creatori di Sailor Moon e One Piece, hanno creato dei nuovi poster.

I creatori di Sailor Moon e One Piece sono solo due degli artisti che hanno realizzato dei nuovi poster in onore delle Olimpiadi che si svolgeranno dal 23 luglio nella città di Tokyo.

Online alcuni account specializzati in manga e anime hanno pubblicato le immagine esclusive che celebrano alcune delle discipline protagoniste dei Giochi Olimpici.

Gli artisti che hanno firmato le immagini in onore degli atleti in arrivo in Giappone per gareggiare alle Olimpiadi, che avrebbero dovuto svolgersi nel 2020 e sono state rimandate di un anno a causa della pandemia, sono:

Yoshikazu Yasuhiko di Gundam the Origin che ha firmato l'opera dedicata al surf

Eiichiro Oda di One Piece che ha realizzato l'illustrazione dedicata al karate

Naoko Takeuchi, creatrice di Sailor Moon, che ha firmato l'immagine in onore dei campioni di skateboard

Hajime Isayama di Attack on Titan che ha usato come fonte di ispirazione i campioni di arrampicata.

Isayama ha inoltre inviato un messaggio in cui dichiara: "Il mondo è diventato un luogo che non avrei potuto immaginare quando mi hanno chiesto di realizzare questa illustrazione. Non riesco a evitare di pensare all'inimmaginabile sofferenza degli atleti che hanno dato il massimo per un singolo momento negli ultimi anni. Spero che verranno premiati in qualsiasi modo sia possibile".

Per ora gli organizzatori non hanno ancora svelato i dettagli relativi al modo in cui verranno coinvolte realtà come Kyoto Animation, Studio Ponoc e degli altri produttori di anime che, prima dello slittamento di un anno, avrebbero dovuto creare dei segmenti animati per i Giochi Olimpici. I fan dovranno quindi attendere per scoprire se ci sono stati cambiamenti importanti nelle campagne promozionali dell'evento e nella gestione degli appuntamenti sportivi.