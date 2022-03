Crazy Rich 2: Amy Wang sarà la sceneggiatrice del sequel

Crazy Rich 2 ha trovato la sua nuova sceneggiatrice: sarà Amy Wang, autrice di origine australiane-cinesi, a occuparsi del sequel.

Peter Chiarelli e Adele Lim hanno infatti rinunciato al progetto prodotto da Warner Bros e Color Force dopo alcune discussioni, avvenute nel 2019, legate a questioni salariali.

Jon M. Chu dovrebbe essere coinvolto nuovamente alla regia del secondo capitolo della storia tratta dai romanzi scritti da Kevin Kwan.

I protagonisti di Crazy & Rich erano Henry Golding, Constance Wu, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Ken Jeong e Michelle Yeoh.

Amy Wang ha recentemente lavorato a From Scratch, con star Zoe Saldana, e come story editor per Brothers Sun di Brad Falchuk e Byron Wu.

Nel 2019 Adele Lim aveva rinunciato al compito di scrivere la sceneggiatura dei due sequel annunciati dallo show a causa del suo salario, di ben 10 volte inferiore a quello di Chiarelli. I produttori avevano sostenuto che la cifra era legata alle diverse esperienze professionali dei due e Chu aveva difeso Lim sostenendo che era stata sottovalutata. Il filmmaker e i responsabili della Warner avevano cercato di compiere delle trattative con la sceneggiatrice che, tuttavia, aveva rifiutato l'offerta di tornare a essere coinvolta nel progetto.