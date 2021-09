Cowboy Bebop: la sigla di apertura della serie Netflix (VIDEO)

Cowboy Bebop arriverà su Netflix il 19 novembre e online, durante l'evento TUDUM, è stato condiviso il video della sigla di apertura della serie live action.

La sequenza, accompagnata dalla musica composta da Yoko Kanno, regala nuove immagini dei protagonisti del nuovo show tratto dall'anime.

I protagonisti della storia raccontata in Cowboy Bebop sono Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda).

Ecco nuove foto dello show:

Lo show è un western ricco di azione su tre cacciatori di taglie che cercano tutti di sfuggire al proprio passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine ( Daniella Pineda) formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare. La prima stagione sarà composta da dieci episodi e la colonna sonora della serie sarà firmata da Yoka Kano, che in passato ha lavorato ad altri adattamenti di anime, tra cui I cieli di Escaflowne e Ghost in the Shell: Standalone Complex.

Cowboy Bebop sarà prodotto e scritto da Christopher Yost (Thor), che fungerà anche da showrunner insieme ad Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio; Marty Adelstein e Becky Clements dei Tomorrow Studios; Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki e Shin Sasaki di Sunrise Inc. Tra gli interpreti della serie ci sono anche Geoff Stults, Tamara Tunie, Alex Hassell ed Elena Satine.