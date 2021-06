Cowboy Bebop: la serie live-action debutterà su Netflix in autunno

Il cast di Cowboy Bebop, la nuova serie live action di Netflix, ha svelato che gli episodi debutteranno in autunno e la colonna sonora sarà di Yoko Kanno.

La serie live action Cowboy Bebop debutterà in autunno, come svelato da un video in cui il cast annuncia inoltre il coinvolgimento nel progetto Netflix di Yoko Kanno.

L'artista firmerà infatti la colonna sonora del nuovo show dopo aver firmato i brani usati nell'anime, tra cui il tema Tank, usato nell'annuncio.

I protagonisti della serie Cowboy Bebop, le cui riprese si sono concluse nel mese di marzo sono John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda. Gli attori interpretano nelle puntate i ruoli di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine.

Tra gli interpreti ci sono anche Alex Hassell ed Elena Satine.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi e racconterà la storia di Spike Spiegel, il cacciatore di taglie alla guida di un gruppo di ribelli ed emarginati con cui attraversa il sistema solare.

La serie è una co-produzione tra Netflix e Tomorrow Studios. Christopher Yost è autore e produttore esecutivo del primo episodio.