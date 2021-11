Cowboy Bebop, su Netflix in streaming da oggi

Cowboy Bebop, l'attesa serie live-action targata Netflix ispirata al celeberrimo anime, sbarca in streaming per tutti gli utenti a partire da oggi 19 novembre!

Come emerge dalla sinossi ufficiale, Cowboy Bebop è un western ricco di azione su tre cacciatori di taglie che cercano tutti di sfuggire al proprio passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine ( Daniella Pineda) formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare. La prima stagione sarà composta da dieci episodi e la colonna sonora della serie sarà firmata da Yoka Kano, che in passato ha lavorato ad altri adattamenti di anime, tra cui I cieli di Escaflowne e Ghost in the Shell: Standalone Complex.

Cowboy Bebop: i protagonisti della serie

Cowboy Bebop sarà prodotto e scritto da Christopher Yost (Thor), che fungerà anche da showrunner insieme ad Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio; Marty Adelstein e Becky Clements dei Tomorrow Studios; Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki e Shin Sasaki di Sunrise Inc. Tra gli interpreti della serie ci sono anche Geoff Stults, Tamara Tunie, Alex Hassell ed Elena Satine. Cowboy Bebop è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.