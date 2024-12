Cowboy Bebop: la Limited edition Blu-Ray + Booklet + Card in sconto su Amazon

La Limited edition Blu-Ray + Booklet + Card di Cowboy Bebop è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 46,70€, con uno sconto del 12% sul prezzo consigliato indicato (52,79€). I dettagli relativi al prodotto in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. La Limited edition Blu-Ray + Booklet + Card di Cowboy Bebop indicata è venduta e spedita da Amazon.

Cowboy Bebop Limited Edition Blu-ray: il capolavoro dell'animazione in un edizione imperdibile

Un viaggio intergalattico tra avventure mozzafiato e introspezioni struggenti. Cowboy Bebop, l'anime che ha segnato un'intera generazione, torna in una veste particolare con la Limited Edition Blu-ray. Questo cofanetto da collezione racchiude i 26 episodi della serie completa, diretta dal visionario Shinichiro Watanabe, in una qualità video e audio Blu-Ray. L'edizione in questione. inoltre, è un tributo a un'opera che ha riscritto le regole dell'animazione giapponese, mescolando generi e ispirazioni con uno stile inconfondibile.

In esclusiva per questo home video, 4 card da collezione e un booklet con contenuti succulenti: guida agli episodi e illustrazioni. Le musiche senza tempo di Yoko Kanno e i personaggi iconici come Spike Spiegel e Faye Valentine rivivono in un cofanetto che diventa subito un must per tutti i fan.