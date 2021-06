Courteney Cox ci riprova: su Instagram il tutorial per cucinare la cacio e pepe (VIDEO)

Courteney Cox ha condiviso su Instagram un video tutorial che la vede protagonista mentre prepara gli spaghetti cacio e pepe, ottenendo un piatto apparentemente più accettabile della pasta cucinata dall'attrice due mesi fa.

Ad aprile, Courteney Cox ha fatto storcere il naso ai suoi fan italiani, mostrandosi sui social mentre preparava un piatto di pasta utilizzando limoni, burro e parmigiano. Dopo appena due mesi, l'attrice di Friends ha scelto di rimettersi ai fornelli ed anche questa volta ha optato per un primo piatto. Nello specifico, Cox ha cucinato una cacio e pepe, piatto tipico della cucina romana che, seppur comprenda pochi e semplici ingredienti (solo pepe nero e pecorino romano), non è poi così semplice e banale da preparare.

Nel post di Instagram, Courtney Cox ha riportato la ricetta completa, con i vari passaggi da seguire per preparare il piatto. "Ingredienti: Spaghetti, Pepe in grani, Formaggio pecorino. Passaggi: 1. Salare l'acqua della pasta, 2. Grattugiare finemente il pecorino, 3. Scaldare la padella e arrostire i grani di pepe finché non scoppiettano, 4. Mentre la pasta bolle, mettere da parte 2 tazze di acqua bollente della pasta, 5. Macinare finemente il pepe in un mortaio con un pestello, 6. Quando la pasta è al dente, non scolarla ma usa delle pinze per trasferire gli spaghetti in un'altra pentola riscaldata. Aggiungere il formaggio continuando a mescolare. Aggiungere l'acqua della pasta per ottenere la giusta consistenza, 7. Mettere su un piatto riscaldato e guarnire con una generosa quantità di pepe, 8. Sale se necessario. Non sono Frank Prisinzano ma grazie per questa ricetta", si legge nel post. A giudicare dal video apparso sull'account ufficiale di Courtney Cox, questa volta il piatto sembra più riuscito rispetto a quello di due mesi fa.

Courtney Cox è reduce dal successo di Friends: The Reunion, lo speciale di HBO Max che ha riunito il cast della celebre sitcom americana. Il prossimo anno, l'attrice sarà invece protagonista di Scream 5, quinto capitolo della saga horror in cui Cox tornerà ad interpretare la giornalista Gale Weathers, al fianco di David Arquette e Neve Campbell che invece saranno di nuovo Lenny Riley e Sidney Prescott. L'uscita del film è fissata per il 14 gennaio 2022.