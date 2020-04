Courteney Cox al maschile è Jared Leto: la trasformazione su Tik Tok

La star di Friends Courteney Cox appare in un video su Tik Tok, dove la vediamo nei panni di una versione maschile di se stessa che ricorda in modo sorprendente il collega Jared Leto.

Courteney Cox, indimenticabile star di Friends, si conferma una delle celebrità più seguite e apprezzate su Tik Tok, in cui è apparsa in una versione maschile di se stessa pressoché somigliante a Jared Leto.

L'attrice 55enne si è mostrata molto attiva sulla piattaforma di video-sharing, e la scorsa domenica ha postato due video in cui si esibisce sulle note del popolarissimo 'Savage' di Megan Thee Stallion. Nella prima clip, Courteney Cox ha utilizzato un apposito filtro per trasformarla in una bambina, mentre in quella successiva (nello stesso post) è apparsa nelle vesti di un uomo, che ricorda in modo impressionante il cantante e attore Jared Leto.

I post hanno scatenato le reazioni di fan e colleghi, compresa la co-star e amica Jennifer Aniston, che ha commentato con: "Sto morendo dal ridere." Dave Spade ha invece chiesto: "Quello con la camicia grigia è Rob Lowe o Jared Leto?"

Tik Tok, però, non è l'unico passatempo con cui l'attrice si intrattiene durante questo periodo: nel corso di una apparizione virtuale al programma televisivo Jimmy Kimmel Live!, Courteney ha infatti dichiarato che sta approfittando del tempo libero per un rewatch di Friends, la sitcom che le ha regalato l'enorme popolarità, spiegando che ha deciso di tuffarsi nella maratona a seguito di un meeting in occasione della reunion di Frends prevista dalla HBO (al momento posticipata per ovvie ragioni).

"Continuano a farmi tutte queste domande su Friends", ha detto. "A malapena mi ricordo di aver fatto parte dello show! Ho una pessima memoria. Ovviamente ricordo tutte le persone che amavo e il fatto che ci divertissimo molto, ma non ricordo gli episodi. Sicuramente non passerei nessun test su Friends, ma entro la fine di questo periodo trascorso in casa sarò preparatissima."