Courteney Cox e Greg Kinnear nel pilot dell'horror comedy Starz Shining Vale

Courteney Cox sarà affiancata dal collega Greg Kinnear nel pilot dell'horror comedy targata Starz Shining Vale, episodio pilota della durata di mezz'ora.

Greg Kinnear in una scena di The Matador

Al centro di Shining Vale troviamo una famiglia disfunzionale che si trasferisce dalla città in una casa di provincia in cui si sono verificate terribili atrocità. Nessuno sembra notare la cosa a esclusione di Pat (Courteney Cox), la quale si convince di essere depressa o posseduta.

Greg Kinnear interpreterà Terry, il marito di Pat, un uomo attento e sensibile che ama ridere, ma alla bisogna non si vergogna a piangere. Greg è convinto di avere la famiglia perfetta finché non scopre il tradimento della moglie e decide così di trasferirsi con la famiglia in una vecchia magione vittoriana nei sobborghi del Connecticut per salvare il matrimonio.

Il pilot di Shining Vale è prodotto da Warner Bros. Television and Lionsgate. Se tutto andrà secondo i piani, Starz approverà l'horror comedy di Sharon Horgan e Jeff Astrof, basata su un'idea di Aaron Kaplan.