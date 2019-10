Courteney Cox e David Beckham sexy in vasca da bagno per Modern Family

Courteney Cox e David Beckham saranno fianco a fianco per Modern Family che, nel salutare il suo pubblico con l'ultima stagione, ha voluto regalare (e regalarsi) la strana coppia costituita dalle due guest star.

A mollo in una vasca idromassaggio, i due sono stati immortalati da soli e insieme alle star di Modern Family Jesse Tyler Ferguson ed Eric Stonestreet nelle foto condivise da Courteney Cox su Instagram. Ai fan più attenti, però, non è sfuggito il dettaglio sexy che è stato sottolineato, in verità, dalla stessa attrice. "Fa troppo caldo in questo idromassaggio!" ha scritto la ex Monica Geller di Friends, alludendo probabilmente proprio a quel dettaglio, quella mano poggiata sulla gamba di David Beckham. "Penso alla posizione della mano di Courteney..." ha scritto qualcuno, e molti altri hanno commentato: "Dove sta andando la tua mano?".

Anche David Beckham, nei giorni scorsi, aveva annunciato ai propri follower la nuova avventura in TV, condividendo una foto sua e di Courteney Cox intenti a leggere il copione sul set di Modern Family. Foto che era stata commentata anche dalla moglie Victoria Beckham con un "Non vedo l'ora!".

I Beckham, infatti, sembrano essere grandi fan della serie targata ABC, tanto da aver chiesto, nel 2017, di essere ospiti sul set per un giorno, come confermano alcune foto scattate per l'occasione.