Coup de Chance: nuovi dettagli del ritorno alla regia di Woody Allen

Coup de Chance, il nuovo film di Woody Allen, è attualmente diretto verso l'European Film Market, dove verrà presentato ufficialmente da WestEnd Films. Queste nuove informazioni le ha condivise Deadline in esclusiva, rivelando qualche anticipazione in più della sua storia.

Anche se i dettagli riguardanti Coup de Chance sono rimasti segreti fino ad oggi, il sito ha rivelato che il nuovo film di Woody Allen sarà un thriller romantico contemporaneo.

"Coup de Chance è una storia legata a romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in tutta la città e un po' in campagna, si sviluppa attorno a una storia d'amore tra due giovani che sono vecchi amici, e sfocia nell'infedeltà coniugale e infine nel crimine. È interpretato da attori e attrici francesi molto dotati, è tutto in lingua francese e sembra molto bello nel modo in cui lo ha fotografato Vittorio Storaro, il grande direttore della fotografia. Il resto lo lascerò a sorpresa", ha dichiarato Woody Allen sul film (sempre tramite Deadline).

A proposito di niente: Woody Allen si racconta fra autoironia e macigni nelle scarpe

Prodotto da Letty Aronson per Gravier Productions, nel cast di Coupe de Chance troviamo quindi: Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Bárbara Goenaga, Grégory Gadebois, Anne Loiret, Sara Martins, Guillaume de Tonquédec e Arnaud Viard.