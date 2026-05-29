Costa solo 2.000 dollari e debutta al Tribeca: il caso del film low cost girato con l'AI

Si intitola Dreams of Violets ed è già un caso il film low budget realizzato in AI selezionato dal Tribeca Film Festival. La pellicola della durata di 75 minuti, costata solo 2000 dollari, ricostruisce le uccisioni di massa dei manifestanti da parte del governo iraniano dello scorso gennaio. Nel film tutto è stato ricreato interamente in AI, dai personaggi agli ambienti, come riferisce l'Hollywood Reporter.

Un manifesto politico realizzato in AI: che cosa sappiamo di Dreams of Violets

Costato 20000 dollari, il film è basato su "reportage giornalistici, fotografici e racconti di testimoni" che hanno assistito alla rappresaglia del governo iraniano contro i manifestanti scesi in piazza per protestare. A creare il lungometraggio sono stati Ash e Pooya Koosha, fratelli registi che hanno lasciato l'Iran nel 2009 e hanno prodotto il film con la loro compagnia Fountain 0.

La stessa Fountain 0 ha sottolineato come Dreams of Violets sia il "primo lungometraggio live-action interamente realizzato con intelligenza artificiale ad essere stato accettato in un importante festival cinematografico". Naturalmente il Tribeca non è l'unico festival che guarda all'AI. Nei giorni scorsi ha fatto discutere la notizia della presentazione a Cannes di Hell Grind, altro film realizzato interamente in AI con un costo, per altro maggiore del docufilm iraniano, ma in realtà la pellicola sarebbe stata mostrata in un evento collaterale e non nel programma principale.

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Per quanto riguarda Dreams of Violets, i fratelli Pooya hanno spiegato di aver realizzato il loro progetto utilizzando Nano Banana di Google per le immagini, Kling AI per la generazione video e Claude di Anthropic per la revisione linguistica, sempre secondo l'Hollywood Reporter.

"Questa è una storia molto personale per noi, avendo vissuto in prima persona la brutalità in Iran" ha dichiarato Ash Koosha. "La violenza scatenatasi a seguito delle proteste di gennaio ci ha profondamente colpiti. Volevamo che il nostro primo film fosse dedicato a qualcosa che, a nostro avviso, il mondo doveva conoscere meglio e di cui doveva comprendere appieno il costo umano. Pochi media hanno potuto denunciare l'accaduto e internet è stato bloccato".

L'intelligenza artificiale: rivoluzione positiva o negativa per il cinema?

Nell'ultimo anno, il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale a Hollywood ha preso piede sui media. L'ultimo a dire la sua è stato Steven Spielberg, che ha invocato la necessità di mettere dei paletti per evitare che abbia la meglio sulla creatività umana.

Mentre artisti e cineasti chiedono tutele e regolamentazioni, c'è chi si butta a capofitto nell'utilizzo della nuova tecnologia. Netflix ha annunciato la creazione di uno studio di animazione basato sull'IA e inoltre ha acquisito la startup di Ben Affleck specializzata in IA, mentre Amazon Prime Video ha appena commissionato tre serie animate con l'intelligenza artificiale. Nel frattempo, Critterz, un film realizzato con lo strumento Sora di OpenAI (ora chiuso), è alla ricerca di un nuovo partner per l'IA.

"Comprendiamo appieno la genuina sensibilità di coloro che lavorano nell'industria cinematografica e, come loro, siamo preoccupati per le implicazioni ancora sconosciute che questo film potrebbe avere sul sostentamento di molti", hanno i fratelli Koosha in una dichiarazione ai media. "Ma la realtà è che questo film non sarebbe mai stato realizzato senza le capacità dell'intelligenza artificiale che siamo riusciti a sviluppare"_.

Dreams of Violets verrrà proiettato al Tribeca Festival il 10 giugno.