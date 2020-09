Così fan tutte, stasera su Cielo la commedia erotica di Tinto Brass con Claudia Koll

Stasera su Cielo alle 21:15 va in onda Così fan tutte, commedia erotica diretta da Tinto Brass nel 1992, con protagonista l'allora esordiente Claudia Koll.

Così fan tutte ha per protagonista Diana (Claudia Koll). La ragazza è felicemente sposata con Paolo (Paolo Lanza), ma nonostante questo si concede delle piccole avventure, perché il sesso le piace. Spinta dalla collega Antonietta (Isabella Deiana), accetta il corteggiamento di un cugino veneziano e di un uomo di origine francese. Non nasconde le sue scappatelle al marito, anzi: raccontandogliele non fa che aggiungere pepe al loro menage. Ma quando lei si concede una breve liaison con il poeta Alphonse, il marito la abbandona. Così, mentre Diana si abbandona a esperienze di sesso selvaggio, la sorella Nadia cerca di sedurre Paolo.

L'amore alla fine trionfa: Paolo e Diana tornano insieme pur aggiungendo un pizzico di trasgressione al loro rapporto.