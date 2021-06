Courteney Cox, gli auguri di compleanno alla figlia "gemella": "Ti voglio bene" (FOTO)

Courteney Cox ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di fotografie in compagnia della figlia e le ha fatto gli auguri di compleanno per i suoi 17 anni

Ciò che emerge dalle foto che Courteney Cox ha condiviso su Instagram per fare gli auguri di buon diciassettesimo compleanno alla figlia è l'incredibile somiglianza con la protagonista di Friends. In un certo senso, Coco e Courteney Cox potrebbero davvero essere scambiate per due gemelle!

Attraverso il suo profilo Instagram, Courteney Cox ha fatto gli auguri a sua figlia Coco in occasione del suo diciassettesimo compleanno e ha condiviso una serie di fotografie in cui l'attrice e la figlia appaiono insieme. La protagonista di Friends ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno alla mia forte, sensibile, creativa, meravigliosa, talentuosa, incredibile e saggia Coco. Ti voglio così tanto bene!".

Ciò che colpisce delle foto postate è l'incredibile somiglianza tra Courteney Cox e sua figlia Coco. Anche Jennifer Aniston si è gettata nella mischia e ha condiviso una foto di Coco sulle sue storie, scrivendo: "Buon compleanno mia dolce Cocolicious, la tua madrina ti ama!".

All'epoca dell'ultima stagione di Friends, nel 2004, Courteney Cox era incinta di Coco, avuta dall'ex marito David Arquette. A differenza di quanto fatto con il personaggio interpretato da Lisa Kudrow, i costumisti hanno dovuto "nascondere" la gravidanza di Monica che, nello show, era impossibilitata a rimanere incinta. Lo scorso mese anche Lisa Kudrow ha condiviso su Instagram una fotografia in compagnia di suo figlio Julian.

Per la prima volta dal 2004 i protagonisti di Friends si sono ritrovati in Friends: The Reunion, episodio speciale disponibile su Sky e NOW. Secondo quanto riportato da Business Insider, Friends: The Reunion ha fatto più iscritti di Zack Snyder's Justice League su HBO Max ed è stato un successo clamoroso.