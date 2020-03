Coronavirus, Timothée Chalamet scrive alla città di Crema: "Il mio cuore è con te"

Timothée Chalamet manda un messaggio di incoraggiamento a Crema per l'emergenza Coronavirus. Il giovane protagonista di Chiamami col tuo nome è rimasto molto colpito per il duro momento che sta attraversando la città.

Timothée Chalamet non ha dimenticato l'Italia e in particolare i paesi in cui ha girato Chiamami col tuo nome. La giovane star americana, tre anni fa è stato nel nostro paese per le riprese de film, girato prevalentemente a Crema e nei comuni limitrofi. Timothée, oggi ha inviato un affettuoso messaggio di incoraggiamento alla città "Sto pensando a tutte le persone nelle zone calde adesso, giovani e anziane, ma Crema il mio cuore è con te". Il bellissimo messaggio di sostegno è stato pubblicato dall'attore sul suo account di Twitter. "Non posso credere che questo stia accadendo, mi si spezza il cuore di fronte alle storie che sto leggendo, in posti che conosco - si legge nel Tweet - Per favore, cercate di stare al sicuro".

Con questo toccante invito si chiude il post di Timothée Chalamet che in questo momento ha ricevuto 82mile like. L'attore statunitense, allora ventunenne, per il ruolo di Elio nel film di Luca Guadagnino fu candidato agli Oscar.

I’m thinking of EVERYONE in hotspots right now, young and old, but CREMA - my heart is with you, I can’t believe this is happening. Heartbroken at these stories I‘m reading, in locations I know!! Please try to stay safe — Timothée Chalamet (@RealChalamet) March 18, 2020

Sono molti gli italiani che lo stanno ringraziando. In una risposta si legge "Per favore riproponi questo post. Quando tutto questo sarà passato - e passerà - l'Italia, e soprattutto i posti come Crema, avranno bisogno del turismo per aiutarci a riprenderci economicamente e spiritualmente".