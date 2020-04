Coronavirus: le strane coincidenze tra la pandemia e il film Rapunzel

La Disney aveva predetto il coronavirus? Certo che no, ma i fan di Rapunzel hanno comunque trovato delle strane coincidenze tra il film e la pandemia che ci sta costringendo alla quarantena forzata. Gli Stati Uniti hanno iniziato il lockdown in tempi relativamente recenti, ma in parecchi stanno già dando segni di cedimento, con troppo tempo a disposizione per notare le bizzarre coincidenze tra mondo reale e mondo della fantasia.

Un concept art per il castello del film d\'animazione Raperonzolo (Rapunzel 2010)

Confinati nell'angusto spazio delle proprie case, e magari con più tempo a disposizione del solito, i fan della Disney hanno approfittato di questi giorni di isolamento per rivedere alcuni dei cartoni animati del cuore, anche grazie alla neonata piattaforma di streaming di Disney+. Il servizio, arrivato in Italia il 24 marzo, sta già facendo numeri da record. Per la classifica dei classici animati più visti in Italia andate qui.

Con questo salto nostalgico nel passato, arriva però anche la paranoia del presente, che ci porta a guardare tutto attraverso la lente della nostra attuale situazione. Ecco quindi che emergono dettagli inediti che fanno decisamente sorridere, come ogni volta che i Simpson sembrano aver predetto il futuro!

L'indagato speciale del giorno è Rapunzel - L'intreccio della torre, film animato del 2010 basato sulla fiaba di Raperonzolo. La situazione in cui si trova la protagonista pare somigliare molto alla nostra: la protagonista Rapunzel è infatti rinchiusa in una torre, potremmo dire in fase di distanziamento sociale, e non è autorizzata a uscire per alcun motivo. Come se non fosse abbastanza, il regno governato dai suoi genitori si chiama... Corona! Da qui il collegamento ironico che in molti hanno fatto tra coronavirus e Rapunzel, come dimostrano alcuni fantastici commenti apparsi su Twitter.

Tangled took place in a kingdom called Corona

