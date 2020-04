Coronavirus, lo Spider-Man turco porta la spesa a chi è in difficoltà

In Turchia, un uomo di nome Burak Soylu è andato in giro vestito come Spider-Man e ha comprato e consegnato la spesa generi alimentari e di prima necessità a chi non poteva permettersi di uscire come gli anziani o i malati. In sella al suo Scarabeo ha fatto il giro dei negozi comprando pane, latte, verdura e frutta per poi portarla a chi ne ha più bisogno. Un piccolo, ma allo stesso tempo, grande gesto che la comunità di Antalya, sulla costa anatolica, ha apprezzato tantissimo in questo difficile periodo di quarantena obbligatoria per l'emergenza Coronavirus.

Interpellato dal quotidiano locale Daily Sabah, Burak Soylu ha spiegato che "Con i miei superpoteri aiuto queste persone" e ha trovato modi ingegnosi per recapitare la spesa come, quando impossibilitato ad usare la propria moto, ha fatto l'autostop con gli agricoltori locali o si è arrampicato sui balconi da degno emulo di Peter Parker per porgere la merce comprata. Gli abitanti hanno apprezzato molto, hanno dichiarato sempre sul giornale turco: "Oggi Spider-Man ci ha portato pane e latte. Lo adoriamo".

In Turkey, a man named Burak Soylu has been going around dressed like Spiderman.



He drives around in a Beetle, buys milk and groceries for the elderly, and delivers it to their doorsteps.



When he was asked why, he said "My superpower is doing good for the neighborhood." pic.twitter.com/KAYm3hyPyb — Goodable (@Goodable) April 17, 2020

Non è l'unico ad aver avuto l'idea di una iniziativa simile, un paio di settimane fa in Messico è spuntato infatti un fan di Batman che, indossati i panni dell'eroe di Gotham City, ha invitato i suoi concittadini di Nuevo Leon ad attenersi alle regole del governo che imponeva a tutti di rimanere in casa.