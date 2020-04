Batman in Messico pattuglia le strade e fa rispettare la quarantena

Un cosplayer di Batman si aggira per le strade del Messico con la sua Batmobile per far rispettare la quarantena ai cittadini, dimostrando come di eroi, anche nella vita reale, c'è sempre bisogno.

Siamo a Monterrey, Nuevo León, e sono state da poco annunciate nuove e più severe misure precauzionali per combattere la diffusione del virus noto come COVID-19. Ma non tutti sembrano aver afferrato il concetto...

È per questo che per le strade della città potete vedere, a bordo del suo celebre veicolo, proprio lui... Batman.

#BATMAN PATRULLA MONTERREY 🦇



En las calles del centro de #Monterrey se vio al Batimóvil patrullando y mandando un mensaje a la ciudadanía para resguardarse en sus casas y evitar la propagación del #coronavirus. pic.twitter.com/RNBeOJWGpp — Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) March 28, 2020

Intervistato da Telediario, il cosplayer che ha messo su maschera e mantello di Batman e ha iniziato a pattugliare la città con l'intenzione di aiutare a far rispettare la quarantena imposta dal governo ha spiegato: "Oggi ho visto intere famiglie con dietro anche i bambini, nonostante il governo abbia detto di restare a casa. Continuiamo a vedere gente nelle strade come se nulla stesse accadendo" racconta, motivando la sua iniziativa "Non posso risolvere la situazione da solo, per cui chiamo a raccolta tutto Nuevo León e per unirsi a me e comportarsi anche loro da supereroi. State a casa".

"Capisco che la situazione sia complicata, che le persone siano disperate, che fa davvero tanto caldo, ma magari accendete la tv, passate del tempo con la vostra famiglia, approfittate del tempo che avete ora a disposizione".

E se lo dice persino Batman!