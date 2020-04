Coronavirus, Larry David: "Se uscite di casa siete idioti, state a casa a vedere la tv!"

Larry David ha realizzato un video messaggio rivolto ai cittadini della California che non stanno rispettando le indicazioni delle autorità e stanno continuando a uscire nonostante l'emergenza Coronavirus.

L'attore ha infatti ironizzato sulla situazione dichiarando: "Ovviamente qualcuno mi ha convinto a fare questa cosa perché generalmente non è ciò che faccio, ma in pratica voglio rivolgermi agli idioti lì fuori. Sapete a chi mi riferisco: state uscendo. Non so cosa state facendo: state socializzando, non va bene, state facendo del male alle persone anziane come me".

Larry David ha aggiunto: "Beh, non come me, non ho niente a che fare con voi. Non vi vedrò mai. Ma parliamo di altre persone anziane che potrebbero essere vostri parenti! Chi diavolo lo sa!".

Il creatore e star di Curb Your Enthusiasm ha sottolineato: "Il problema è che state sprecando una fantastica opportunità, che accade una volta nella vita, ovvero rimanere a casa, stare seduti sul divano e guardare la tv! Non so come possiate perdere quell'occasione!".

David ha quindi ipotizzato: "Forse non siete così brillanti. Ma ve lo dico. Andate a casa! Guardate la tv! Questo è il mio consiglio. Se avete visto il mio show sapete che niente di buono accade quando uscite di casa, sapete che ci sono problemi lì fuori. Non è un bel posto dove trovarsi. Quindi state a casa e non incontrate nessuno. Forse con l'eccezione di un'emergenza idraulica: lasciate entrare l'idraulico e poi disinfettate tutto dopo che se ne va. Ma tutto qui".