Coronavirus: Josh Brolin fa fare il tampone a Thanos in un meme

L'emergenza coronavirus sta colonizzando anche gli Stati Uniti, ma Josh Brolin prova ad alleggerire la tensione con un meme dove Thanos si becca la diagnosi. Apparsa nelle storie Instagram dell'attore, l'immagine ritrae il villain di Avengers: Endgame come protagonista delle breaking news ed è accompagnata dalla didascalia che parafrasa una celebre battuta del film: "Testare per il COVID-19 al momento costa tutto."

Se Josh Brolin usa l'ironia per distrarre i fan dalle pesanti misure restrittive alla vita sociale imposte dalla diffusione del coronavirus, altrettanto fanno altri colleghi del mondo di Hollywood. Octavia Spencer per esempio suggerisce di usare Wakanda Forever al posto delle strette di mano, mentre Tom Hanks, trovato positivo al virus, manda i suoi saluti e la propria solidarietà dall'Australia insieme alla moglia Rita Wilson, purtroppo positiva anch'essa.

Josh Brolin: il meme su Thanos con il coronavirus

Donald Trump ha recentemente dichiarato l'emergenza nazionale e anche gli States stanno iniziando a sperimentare le misure di contenimento del contagio, in maniera molto simile all'Italia. L'industria dell'intrattenimento sta subendo duri colpi, con la sospensione e lo slittamento di produzioni, riprese e uscite al cinema, visto che molti esercizi commerciali, scuole, parchi, teatri e aziende stanno ormai chiudendo e unendosi alla quarantena volontaria.

Proprio come Josh Brolin e il suo meme su Thanos col coronavirus, anche Disney si prepara ad alleggerire le pene dei fan attraverso la sua piattaforma Disney+, che in Italia arriverà il 24 marzo. Per contribuire agli sforzi pubblici, Disney anticipa l'uscita in streaming di Frozen II - Il segreto di Arendelle che era prevista per giugno e rende disponibile per il noleggio anche Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della saga.