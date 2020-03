Coronavirus, Hugh Jackman: dopo le critiche, un tutorial green su come lavarsi le mani

Hugh Jackman ha pubblicato un nuovo video su come lavarsi bene le mani in piena emergenza Coronavirus dopo essere stato criticato dai fan per lo spreco di acqua.

Hugh Jackman ha pubblicato un nuovo video su come lavarsi bene le mani in piena emergenza Coronavirus dopo essere stato criticato dai fan per lo spreco di acqua. L'attore, infatti, aveva incautamente lasciato aperto il rubinetto, ma dopo aver ricevuto la ramanzina ha chiesto scusa con la classe e l'umiltà che da sempre lo contraddistingue.

Nel secondo video, postato su Twitter Hugh Jackman va dritto al cuore del problema e si lava nuovamente le mani facendo però stavolta attenzione a chiudere il rubinetto dell'acqua durante l'operazione. A corredo c'è un post in cui scrive "Take 2. Avete assolutamente ragione. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi le mani. Pratiche intelligenti e salutari per te e per il pianeta. #WashYourHands #SaveWater #world #HealthyLife".

Take #2. You’re all absolutely right. Turn off the tap whilst washing your hands. Smart, healthy practices for you ... and the planet.

🧼 🖐 🤚 🗺 #WashYourHands #SaveWater #world #HealthyLife pic.twitter.com/bygir5xjRN — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 15, 2020

In queste settimane di attenzione e restrizioni per il Coronavirus, sono stati in tanti tra le star di Hollywood a inserire dei buoni comportamenti da adottare per prevenire il contagio e spesso sono anche piuttosto divertenti. Come ha fatto ad esempio Gloria Gaynor che si è lavata le mani cantando una delle sue hit più famose, I will survive, dando inizio ad una vera e propria challenge che ha coinvolto poi Arnold Schwarzenegger e Katy Perry.