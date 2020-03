Coronavirus, Grande Fratello Vip 2020: Alfonso Signorini condurrà il reality da Milano?

Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello Vip 2020 da Milano per l'emergenza Coronavirus? Dopo che il Governo ha esteso la zona rossa a tutta l'Italia, Mediaset potrebbe spostare la diretta della trasmissione a Milano.

Le ultime restrizioni imposte dal Governo per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus rischiano di rivoluzionare i palinsesti televisivi. La produzione de il Grande Fratello Vip sta valutando quali cambiamenti apportare alla trasmissione. Il conduttore Alfonso Signorini vive a Milano, così come gli opinionisti Pupo e Wanda Nara mentre la trasmissione va in onda in diretta dagli studi Mediaset di Roma. Signorini e gli autori starebbero valutando alcune ipotesi alternative, il conduttore potrebbe collegarsi dall'albergo in cui risiede o spostarsi negli studi di Cologno Monzese.

Nel frattempo i concorrenti non conoscono gli ultimi sviluppi della diffusione del Coronavirus, domani potrebbero essere informati sulla gravità della situazione. Non si esclude che qualcuno di loro potrebbe decidere di ritirarsi dal gioco per stare vicino ai familiari in un moneto così difficile.

In queste ore, per potenziare il settore informazione, Mediaset ha sospeso Verissimo, Domenica Live e CR4 - La Repubblica delle Donne. Mentre Le Iene e Quarta Repubblica non vanno in onda per cautela sanitaria, dopo alcuni casi di positività al Coronavirus in redazione.