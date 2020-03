Coronavirus: Mediaset sospende Verissimo, Domenica Live, #CR4 La Repubblica delle donne e altri programmi

Mediaset, vista l'emergenza Coronavirus, ha deciso di sospendere momentaneamente alcune trasmissioni, come Verissimo, Domenica Live, La Repubblica delle donne e Forum, per fare spazio all'informazione sul virus.

Tutte le variazioni nei palinsesti degli ultimi giorni avevano già fornito un chiaro segnale, e ora Mediaset ha deciso per una misura drastica: stop, solo per questa fase, a programmi come "#CR4 La Repubblica delle Donne", "Domenica Live" e "Verissimo" per rafforzare le testate dedicate all'attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da "Mattino Cinque" a "Pomeriggio Cinque", si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità. In questo quadro di massimo impegno informativo, Rete 4 si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l'intera settimana, assicurando ai telespettatori un'informazione puntuale, approfondita e completa

Coronavirus: Nicola Porro positivo al test, Quarta Repubblica stasera non va in onda

D'altra parte è proprio Mediaset a dover fare i conti con i primi casi interni di Coronavirus: se nella giornata di ieri l'azienda aveva annunciato la pausa de Le Iene per due settimane, oggi a tener banco è la notizia della positività al tampone di Nicola Porro. Stasera infatti non andrà in onda Quarta Repubblica, che sarà sostituito da Stasera Italia con Barbara Palombelli.