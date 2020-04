Coronavirus, Fiorello risponde a Matteo Salvini sulle Chiese aperte a Pasqua (video)

Fiorello risponde a Matteo Salvini sull'apertura delle Chiese a Pasqua ai tempi del Coronavirus. Lo showman ritiene rischioso permettere alle persone di riunirsi in preghiera favorendo il diffondersi del contagio.

Alcuni giorni fa Matteo Salvini Chiese al Governo di apire le Chiese nella giornata di Pasqua "Sostengo la richieste di coloro che dicono di poter entrare in chiesa, seppur ordinatamente, con le distanze di sicurezza, per la Messa di Pasqua". Una richiesta che provocò molte polemiche, la dichiarazione del leader della Lega sembrò a molti italiani e a molti cattolici inopportuna, dettata più da motivazioni politiche che da credente.

Anche Fiorello è contrario alla apertura delle Chiese e ha voluto farlo sapere con un video pubblicato sui social. Lo showman esordisce specificando di essere cattolico e parlando della funzione dei social: "Io sono cattolico, io credo e ovviamente i social esistono per questo, per esprimere un pensiero, si chiama democrazia e anche io voglio esprimere un mio pensiero su questa di aprire le Chiese a Pasqua. Anche io volevo esprimere il mio pensiero".

Fiorello crede, come la stragrande maggioranza delle persone, che l'apertura delle Chiese sia un errore: "secondo me, secondo il mio parere personale, potrebbe essere un errore, non è che uno voglia negare il diritto di culto, ma io credo questa cosa qua: Dio, chiamiamolo come vogliamo, Nostro signore, non credo che accetti le preghiere solo da chi esce di casa e va in chiesa, perché se io sono credente e voglio pregare, secondo voi, Dio, dice 'eh no se tu preghi a casa tua la tua preghiera non mi piace, devi pregare in Chiesa'. Ma quando? Se io a casa ho un crocifisso e mi metto davanti al crocifisso, anche qua in cucina".

Il conduttore di 'Viva RaiPlay' fa l'esempio dei credenti di altre religioni: " i musulmani, ad esempio, se non possono andare in Moschea pregano in qualsiasi posto. Mettono un tappetino per terra, si inginocchiano verso La Mecca e pregano, Se io ho Fede Dio non ti viene a dire devi venire in Chiesa Puoi pregare anche in bagno se vuoi, in cucina in salotto. Non hai bisogno di metterti elegante e andare in chiesa perché è Pasqua"

Fiorello saluta poi i suoi follower ribadendo il suo no all'apertura pasquale delle Chiese "con tutti i contagiati che ci sono, ci sono anche Vescovi e Preti contagiati, ma stiamo scherzando?"