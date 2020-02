Coronavirus, Elio Germano: uscita rimandata per Volevo nascondermi

L'emergenza Coronavirus in Italia ha costretto Elio Germano e la distribuzione di Volevo nascondermi a rimandare l'uscita del film. Ne ha parlato lo stesso attore, che nel film interpreta il pittore Antonio Ligabue, durante la sua apparizione nel programma Che tempo che fa.

"Il nuovo film non uscirà giovedì" - ha spiegato Elio Germano a Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa - "In questo momento in cui tutto è in discussione i cinema chiudono e i film sono rimandati a data da destinarsi, speriamo il prima possibile."

Volevo nascondermi, diretto da Giorgio Diritti, è un film biografico che ripercorre la vita e l'arte del tormentato artista Antonio Ligabue e sarebbe dovuto uscire il 27 febbraio. Non è l'unico film che uscirà più avanti: anche Carlo Verdone ha rimandato l'uscita del suo film a causa del Coronavirus e lo ha confermato anche lui oggi, durante un'apparizione a Domenica In.

Si preannuncia una settimana complicata per il cinema italiano: a causa dell'emergenza sanitaria, i cinema in Lombardia e Veneto resteranno chiusi a causa del Coronavirusa, fino a data da destinarsi.