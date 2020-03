Coronavirus e Death Stranding: un papà costruisce una capsula di sicurezza per il figlio

A causa della pandemia da coronavirus, in Cina un giovane papà ha costruito una capsula di sicurezza per il figlio, ispirandosi al videogioco Death Stranding.

In questo difficile momento di lockdown da Coronavirus i videogiochi possono aiutare: in Cina un papà, ispirandosi a Death Stranding, ha costruito una vera e propria capsula di sicurezza per il figlio neonato, con tanto di filtro per l'aria esterna.

Il ragazzo è riuscito a costruire una piccola camera protetta che può essere trasportata a tracolla, come fosse uno zaino ma sul davanti del proprio corpo, per tenere sempre d'occhio la piccola creatura al suo interno. La capsula è sigillata e il filtro per l'aria permette al piccolo di non avere mancanze di ossigeno in alcun momento; in caso di bisogno c'è anche una zona con un guanto, nel quale il papà può inserire la mano per del contatto fisico col bambino, ma sempre in tutta sicurezza.

Il design è stato ispirato totalmente al videogioco Death Stranding, il nuovo lavoro di Hideo Kojima in cui sono coinvolti volti noti del cinema e della tv, tra cui Norman Reedus di The Walking Dead, al quale è stato assegnato il ruolo del protagonista Sam, che dovrà attraversare una nazione devastata per riconnettere una società frammentata e salvare l'umanità dall'estinzione. Insieme a lui, Mads Mikkelsen, nel ruolo del villain Cliff, Troy Baker, Tommie Earl Jankins e i registi Nicolas Winding Refn e Guillermo del Toro, tutte personalità che in qualche modo hanno plasmato la visione di autore di Hideo Kojima.