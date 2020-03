Coronavirus, Danny DeVito: "I giovani possono contagiare gli anziani come me, state a casa!"

Danny DeVito è intervenuto per fare un video-appello ai giovani per sensibilizzarli sui pericoli del Coronavirus, sottolineando come le persone come lui siano particolarmente a rischio e sia necessario l'auto-isolamento per evitare che il contagio si propaghi.

L'attore ha voluto ribadire l'importanza di mantenere le distanze e non uscire di casa se non per motivi di reale necessità.

Nel video l'attore dichiara: "Ciao a tutti, sono Danny DeVito e sto chiedendovi dal più profondo del mio cuore, rivolgendomi a chiunque si trovi nello stato di New York, state a casa". La star prosegue: "Voglio dire tutti. Abbiamo a che fare con questo virus, questa pandemia, e i giovani possono prenderla e trasmetterla agli anziani, e il passo successivo è che io non ci sono più. Il governatore Cuomo mi ha chiesto di chiedervi 'Vi prego, fate un favore a tutti noi e state a casa. Non diffondete il virus. Grazie. Guardatevi un po' di tv".

L'emergenza sanitaria a livello mondiale ha superato quota 330.000 persone risultate positive al test e nelle ultime 24 ore ci sono state oltre 14.510 a livello internazionale. Negli Stati Uniti, attualmente, si è già arrivati a 43.000 casi e 545 decessi.