Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito si riuniscono dopo 35 anni

"I gemelli" Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito si riuniscono in una commovente foto scattata 35 anni dopo l'uscita dell'iconica commedia. Schwarzenegger ha assistito allo spettacolo teatrale di Broadway di DeVito e della figlia Lucy I Need That e ha condiviso una foto su Instagram con l'ex co-star lodandone il lavoro.

"Mio fratello! È stato fantastico vedere Danny a Broadway in I Need That. Lui, Lucy e tutte le persone coinvolte hanno intrattenuto il pubblico, ridendo e amando ogni minuto di quello che facevano. Una delle migliori commedie che abbia mai visto, un vero spettacolo di cuore! Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme", ha scritto Schwarzenegger nella didascalia.

Di seguito potete vedere la foto di Schwarzenegger:

I gemelli e il sequel

Il film del 1988 I Gemelli vedeva Schwarzenegger e DeVito nei panni di fratelli geneticamente modificati che non si incontrano fino all'età adulta, per poi intraprendere un viaggio. Il film avrebbe dovuto avere un sequel intitolato Triplets (in cui i fratelli avrebbero scoperto di essere in realtà tre gemelli), ma il progetto è stato abbandonato quando il regista del film originale è morto nel 2022, con grande dispiacere di Schwarzenegger.

All'inizio di quest'anno, DeVito ha parlato nuovamente del sequel di I gemelli durante un'intervista con GQ. "Arnold e io vogliamo lavorare insieme. Ci siamo persi I gemelli 2, perché è diventato governatore. Avrebbe dovuto fare il sequel con me invece di diventare governatore", ha scherzato DeVito. "_Ora abbiamo un piccolo progetto in corso di cui stiamo discutendo".