Coronavirus, da Jovanotti a Tiziano Ferro a Fiorello: parte la campagna #iorestoacasa

Le star della musica e del cinema si mobilita per sensibilizzare gli italiani nella lotta al Coronavirus. Sui social è nata la campagna #iorestoacasa a cui stanno aderendo decine di artisti, da Jovanotti ad Amadeus.

Il mondo della spettacolo si mobilita per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. Sui social è nata la campagna, #iorestoacasa sostenuta anche dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

Tra i primi ad aderire è stato Jovanotti con un video su Instagram. Il cantante strimpellando un oud - uno strumento arabo - invita i suoi followers a fare la propria parte "ragazzi state a casa, siate responsabili anche se avete solo quattordici anni". Jovanotti, che la scorsa estate ha portato sulle spiagge italiane centinaia di migliaia di giovani con il Jova Beach Party 2019, ricorda a tutti che la cosa necessaria è evitare di intasare il sistema sanitario nazionale.

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) in data: 8 Mar 2020 alle ore 8:39 PDT

Fiorello usa l'hashtag #iorestoacasa e #coronavirus per chiedere ai ragazzi di evitare feste ed aperitivi. Il co-presentatore dell'ultimo Festival di Sanremo, seduto sul divano di casa, spera che siano in tanti ad imitarlo "Visto il periodo perché non restiamo un po' a casa, tutti a casa? Potete giocare a Monopoli, Risiko e al Karaoke. Evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano".

Giuliano Sangiorgi ha deciso di scrivere un'istant song. Il cantante dei Negramaro, dopo le scene del fine settimana, con le persone che a Milano "assalivano l'ultimo treno", canta un brano inedito che si conclude così: "Ti giuro torneremo a fare l'amore... Per ora resta casa qui con me. Per ora resta a casa. Fallo per te e per me. E per noi!".

La campagna ha visto l'adesione di Maria Grazia Cucinotta. In un video, l'attrice messinese sottolinea che la diffusione del virus mette a rischio le vite e le attività commerciali "tante vite possono essere a rischio ma non solo anche il lavoro di tanti artigiani ristoranti cinema teatri piccoli e grandi imprenditori, se questa situazione non si risolve in fretta".

Amadeus - che alcune settimane fa era stato scelto dalla RAI per spiegare, in uno spot, le pratiche quotidiane per contenere il rischio di contagio da Coronavirus - posta un video dall'account Instagram che condivide con la moglie Giovanna Civitillo. E' uno delle poche volte che il conduttore dell'ultimo festival di Sanremo ne pubblica uno, il momento è difficile e Amadeus lo ribadisce "ricopriamo il piacere di stare a casa, leggere un libro, stare sui social o guardare la televisione".

Anche Tiziano Ferro, la terza gamba dell'ultima kermesse musicale, si unisce all'appello e lancia una simpatica iniziativa" Oggi ho deciso per esempio di provare a cantare un brano che mi piace. Senza ambizione, solo per il piacere di farlo. Se siete su questa pagina e vi piace - più o meno - quello che faccio vi invito a chiedermi una canzone. Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social?".

All'appello hanno aderito anche Antonella Clerici, Paola Turci, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria, Carlo Conte e Mara Venier, Ligabue, Cristiana Capotondi.

Molti Musei sollecitati dal Ministro, hanno deciso di postare le proprie collezioni sui loro siti istituzionali.Per ora hanno aderito i musei reali di Torino, Pompei, il Colosseo, gli Uffizi, Palazzo Reale di Napoli, il museo Egizio, Palazzo Barberini, la Galleria nazionale d'arte moderna e Contemporanea di Roma, il Museo archeologico di Cagliari, il parco archeologico dei campi Flegrei, il museo d'arte orientale di Venezia, Capodimonte, il Museo Omero di Ancona, la Galleria Nazionale dell'Umbria, il Museo di San Martino