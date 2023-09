Aracataca 2, stasera su Rai2 lo speciale sul viaggio in bicicletta di Lorenzo Jovanotti in Sud America

Stasera su Rai2 in seconda serata va in onda Aracataca 2, lo speciale dedicato al viaggio in bicicletta per il Sud America di Lorenzo Jovanotti.

Per Aracataca 2 Lorenzo Jovanotti ha intrapreso un lungo viaggio in bicicletta in Sud America che l' ha portato dalle Ande all'Amazzonia. Un percorso di 3500 km sulle tracce dello scrittore Gabriel Garcia Márquez, che ha dato vita a una docu-serie in 22 episodi e a uno speciale, che sarà trasmesso stasera su Rai2 in seconda serata.

Sulle tracce di Gabriel Garcia Márquez

Il viaggio di Jovanotti ha inizio tra le Ande, le montagne maestose che hanno ispirato tante opere di Gabriel Garcia Márquez. Ammiratore accanito della letteratura sudamericana, il cantautore ha deciso di seguire le tracce di Márquez per scoprire la sua personale "Macondo" (il villaggio fittizio in cui è ambientato Cent'anni di solitudine). Ha avuto così inizio un viaggio di scoperta nelle atmosfere magiche dei romanzi dello scrittore colombiano.

Jovanotti ha attraversato diverse regioni del Sud America, affrontando diversi terreni e condizioni meteorologiche. Ad accompagnarlo come una fedele compagna ancora una volta la musica: Jovanotti ha portato con sé la sua chitarra e ha suonato canzoni lungo la strada, catturando le emozioni del momento. Durante il viaggio ha incontrato persone straordinarie, ha condiviso conversazioni e ha persino avuto letture di tarocchi.

Lo speciale, prodotto da Soleluna e diretto da Michele Lugaresi, racconta un'esperienza di scoperta, esplorazione e connessione con la cultura e la natura di un intero continente, cattura le emozioni e le traspone in immagini e pensieri raccolti durante la strada.

Aracataca - Non voglio cambiare pianeta 2 sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove, dall'aprile scorso, è già disponibile l'intera docu-serie.