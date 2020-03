Coronavirus, l'autobiografia di Sergio Leone "C'era una volta il Cinema" gratis grazie a Il Saggiatore

Gli appassionati di cinema, grazie alla casa editrice Il Saggiatore, potranno impiegare il proprio tempo in quarantena a causa del Coronavirus leggendo gratuitamente C'era una volta il cinema, scritto da Sergio Leone.

L'iniziativa Solidarietà digitale permette di scaricare l'e-book del volume senza alcun costo, potendo quindi scoprire qualche curiosità della vita e dell'artista.

C'era una volta il cinema è il memoir di Sergio Leone e tra le pagine si raccontano le sue esperienze sul set con Clint Eastwood, i problemi con Gian Maria Volonté, il rapporto con il compositore Ennio Morricone che ha firmato le indimenticabili colonne sonore dei suoi film, aneddoti su Robert De Niro, Pier Paolo Pasolini, Klaus Kinski e Orson Welles.

Il volume - scaricabile da questa pagina - è frutto di quindici anni di dialogo con Noël Simsolo tra Parigi, Cannes e Roma. La descrizione del libro sottolinea: "Leggere questo memoir-intervista, finora inedito in Italia, è come ritrovare in una vecchia cassetta una voce che si credeva smarrita. Una voce acuta, divertita, ferocemente anticonvenzionale, che fra un aneddoto di vita sul set e una riflessione sul cinema finisce per rivelare i segreti di un regista che ha saputo trasformare gli anni del proibizionismo nel romanzo struggente delle amicizie tradite, delle vendette e degli amori perduti. E che, nell'oblio di una fumeria d'oppio come sulle carrozze di un treno a vapore, ha dipinto l'immagine del tempo mentre fugge via".