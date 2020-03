Coronavirus, Arnold Schwarzenegger pubblica l'elenco degli esercizi da fare a casa!

In questi giorni in quarantena per il Coronavirus, saranno sicuramente in tanti a chiedersi come mantenersi in forma, visto che le palestre sono chiuse. Ad aiutarvi è arrivato nientemeno che Arnold Schwarzenegger che in questi giorni è attivissimo sui suoi profili social dove sta pubblicando tutta una serie di contenuti per sensibilizzare le persone su che accorgimenti adottare durante questa pandemia.

Da sempre attento alla forma fisica, Arnold Schwarzenegger ha così deciso di postare su Facebook e Instagram una serie di foto di repertorio insieme al link della sua pagina Reddit ufficiale in cui ha messo la scheda degli esercizi da fare a casa senza che ci sia bisogno di un'attrezzatura particolare. "Questa pandemia di Coronavirus non ha precedenti. Ho avuto modo di percepire l'ansia e lo spavento di molti miei fan". Così scrive il popolare attore che spiega: "Molto di quello che sta accadendo in tutto il mondo è senza possibilità di controllo. Quasi tutto. Perché al posto di focalizzarci sulle cose che non possiamo cambiare, dobbiamo concentrarci sulle cose che possiamo controllare. Come prima e più importante cosa, possiamo controllare noi stessi essendo responsabili. Possiamo rallentare la diffusione del virus cercando di stare a casa il più possibile. So che non è semplice, ma è una nostra responsabilità. La maggior parte di noi starà bene nell'eventualità di contrarre il virus. Ma non si tratta di pensare a noi stessi, quanto alle persone che potremmo infettare. Dobbiamo far parte della soluzione e sfruttare ogni occasione che abbiamo per stare a casa. Questo significa niente bar, niente ristoranti, niente raduni e, anche se sarete traumatizzati sentendolo dire da me, niente palestra. Ma anche senza palestra, possiamo controllare la nostra forma fisica durante la pandemia. Il corpo libero è la forma di allenamento più antica del mondo. I gladiatori e i vichinghi non avevano le palestre a disposizione".

Le istruzioni prevedono di attenersi alla lettera al numero di esercizi, senza barare, ma ognuno può farli come ritiene più opportuno: se sono 50 ripetizioni, vanno fatte tutte: 10 serie da 5, oppure 5 serie da 10 o 2 da 25; cioè che conta è arrivare alla cifra richiesta. Una volta completate le ripetizioni di un esercizio, si passa al successivo. Ma vediamo quali sono:

Sollevamento

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Flessioni tra le sedie

Principiante: 20 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Row tra le sedie

Principiante: 30 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Sit-up

Principiante: 30 ripetizioni

Avanzato: 100 ripetizioni

Sollevare e piegare le gambe

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Torcere e piegare le gambe

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Piegare il ginocchio

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50-70 ripetizioni

Alzare i polpacci

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Chin-up