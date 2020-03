Coronavirus: Apple potrebbe acquistare Disney per salvarla dalla crisi

L'emergenza per la pandemia di Coronavirus ha causato una grave crisi al mercato azionario, in questo quadro Apple potrebbe acquistare Disney, visto che le sue azioni continuano a calare.

Dopo aver colpito gravemente la Cina e l'Italia, il coronavirus ha provocato il caos in America la scorsa settimana e continua a farlo colpendo anche l'industria dell'intrattenimento. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, i ritardi delle uscite di film come Mulan hanno messo Disney a dura prova, le azioni della compagnia sono calate e quindi si prospetta la possibilità di un acquisto da parte di un colosso come Apple.

L'analista di Rosenblatt Securities, Bernie McTernan, ha concluso che potrebbe essere una soluzione visto che Disney ha perso circa 85 miliardi di dollari nelle ultime tre settimane, circa un terzo della sua capitalizzazione totale di mercato. McTernan ritiene che sarebbe vantaggioso per Apple sfruttare questa opportunità e acquisire Disney, visto che probabilmente non sarà mai più così in basso.

Inoltre, Apple potrebbe imparare qualcosa o due dalla piattaforma di streaming Disney +. Mentre Disney + ha prosperato insieme ai giganti dello streaming Netflix, Amazon Prime e Hulu, AppleTV + non ha riscontrato lo stesso successo. Una partnership potrebbe aiutare Apple a gestire meglio il redditizio settore dello streaming.