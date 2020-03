See e Lisey's Story tra gli show di Apple TV+ la cui produzione è in pausa

Apple TV+ ha annunciato lo stop alle riprese delle sue serie a causa del Coronavirus, fermando il lavoro su titoli come See e Lisey's Story.

La complicata situazione sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha portato anche Apple TV+ a decidere di fermare la produzione come richiesto dalle nuove disposizioni degli Stati Uniti, ordinando lo stop a produzioni come See e Lisey's Story.

La lista degli show le cui riprese sono state fermate nelle ultime ore sta ormai portando a uno stop totale del lavoro sul set del settore televisivo.

Apple TV+, in attesa di un'evoluzione positiva dell'emergenza sanitaria, ha fermato le riprese della seconda stagione di See, Servant, For All Mankind, Mythic Quest: Raven's Banquet e The Morning Show.

Bloccato anche il lavoro sul set dell'attesa serie limitata Lisey's Story, con star Julianne Moore e Clive Owen, che è prodotto da Bad Robot e Warner Bros., e Foundation, l'adattamento per il piccolo schermo dell'opera di Isaac Asimov che verrà prodotto da Skydance.

Per ora non è stata data alcuna indicazione relativa alle tempistiche previste per il possibile ritorno al lavoro del cast e della troupe degli show.