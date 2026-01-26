Corona risponde al giudice: ecco cosa dirà stasera a Falsissimo dopo il blocco su Signorini

Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco immediato dei contenuti di Falsissimo relativi ad Alfonso Signorini e ha vietato a Fabrizio Corona la pubblicazione di qualsiasi materiale ritenuto diffamatorio nei confronti del giornalista e conduttore del Grande Fratello. La decisione è contenuta in un provvedimento d'urgenza firmato dal giudice della prima sezione civile Roberto Pertile, che ha accolto il ricorso presentato da Signorini.

Il provvedimento del giudice contro Fabrizio Corona

Con l'ordinanza, il giudice ha imposto a Corona di eliminare tutti i contenuti già pubblicati online e di astenersi da qualsiasi ulteriore diffusione che possa ledere la reputazione, l'immagine e la riservatezza del direttore editoriale di Chi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e riguarda anche le puntate di Falsissimo già diffuse in rete.

La reazione di Corona sui social: "Mi adeguo al provvedimento"

Poche ore dopo la decisione del Tribunale, Fabrizio Corona è intervenuto sui social con un lungo messaggio in cui commenta il blocco giudiziario. "Il giudice del provvedimento d'urgenza Roberto Pertile ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di Signorini e mi ha ordinato di eliminare i contenuti precedentemente pubblicati", scrive.

Pier Silvio Berlusconi

Rimossi gli episodi 19 e 20 di Falsissimo

Corona - che a un evento ha parlato anche del rapporto tra Gerry Scotti e le letterine - afferma di adeguarsi al provvedimento e annuncia la rimozione immediata degli episodi 19 e 20 di Falsissimo, oltre all'archiviazione di tutti i reel collegati alle due puntate dai suoi profili social e da quelli del format. Contenuti che, sottolinea, "hanno superato i 100 milioni di visualizzazioni".

Cosa cambierà nella puntata di stasera del podcast

Per quanto riguarda Falsissimo Ep. 21, Corona chiarisce che non verranno pubblicate chat, foto, video o interviste delle persone coinvolte nella vicenda Signorini, in ottemperanza al divieto imposto dal giudice. "Non pubblicherò più le chat di Piscopo e Medugno, che confermavano l'esistenza del ricatto ma la puntata sposterà l'attenzione dal sistema Signorini al sistema Mediaset", spiega.

I nomi citati del 'Sistema Mediaset' e l'annuncio del ricorso

Nel messaggio, Corona anticipa che parlerà di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi e dello stesso Alfonso Signorini, "senza entrare nella vicenda vietata". Conferma inoltre l'intenzione di presentare ricorso in appello contro il provvedimento. Nel finale del post, l'ex fotografo dei vip annuncia che tutto il materiale che non può attualmente pubblicare sarà messo a disposizione della Procura. "Sarà sul tavolo del pm che sta indagando, per le sue opportune valutazioni", conclude.