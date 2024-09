Fabrizio Corona entra a gamba tesa nel dissing tra Tony Effe e Fedez: "Chiara Ferragni è stata tradita"

Nel corso delle ultime settimane non si parla d'altro. Il dissing tra Fedez e Tony Effe sta infiammando la rete, facendo emergere dei rapporti per nulla idilliaci tra i due rapper. Ora, però, sulla questione si aggiungono anche le parole di Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip è attraverso il podcast Gurulandia che rivela alcuni dettagli su questo acceso scontro tra i due cantanti. E parla di tradimenti, di incontri fugaci e clandestini. Le parole che sono state lanciate da Corona sono molto pungenti e fanno pensare che i cattivi rapporti tra Fedez e Tony Effe non sono nati per caso ma hanno radici ben più profonde.

Cosa c'è dietro il dissing tra Fedez e Tony Effe

La parola chiave è tradimento e in questo triangolo (che forse nessuno aveva considerato) entra la figura giunonica di Taylor Mega che avrebbe fatto una confessione in confidenza a Fabrizio Corona. "Taylor Mega per un periodo si è frequentato con Tony, poi hanno avuto un momento di pausa", ha rivelato l'ex fotografo. "In quel frangente, Fedez ha scritto diversi messaggi a Taylor mentre stava con Chiara e la Mega stava con Tony. Taylor mi ha detto 'quando Fedez mi scriveva io mi eccitavo'. Un giorno, quindi, lui la invita nel vecchio studio e succede quello che pensate, mentre lui stava con Chiara", spiega Corona.

Come ha rivelato Fabrizio Corona, questo flirt così proibito sarebbe avvenuto tra il 2018 e il 2019 proprio quando la relazione tra Fedez e Chiara Ferragni era sotto i riflettori. "Federico è andato con Taylor Mega e restano in contatto. Questo è il primo precedente", continua nel suo podcast. "Chiara l'ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell'ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima_".

Una notizia che non è nuova per gli amanti del gossip, dato che la Mega e Fedez sono stati già avvistati insieme durante i mesi estivi facendo pensare che ci fosse una relazione tra i due, ma le parole di Corona gettano ulteriore benzina sul fuoco sul caso mediatico delle ultime settimane. E quindi, se la rivelazione risultasse verità, in questo dissing chi è veramente colpevole?