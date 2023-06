Cormac McCarthy è morto, l'autore di Non è un paese per vecchi e La Strada aveva 89 anni

Lo scrittore Cormac McCarthy è morto oggi 13 giugno 2023 all'età di 89 anni, tra i suoi romanzi diventati film ci sono Non è un paese per vecchi e La strada.

Lo scrittore Cormac McCarthy, autore di romanzi capolavoro come Non è un paese per vecchi e La Strada, è morto nella giornata del 13 giugno 2023.

Un comunicato ufficiale rivela che l'artista ha perso la vita per cause naturali mentre si trovava nella sua casa a Santa Fe, in New Mexico.

La vita dello scrittore

Cormac McCarthy era nato il 20 luglio a Providence, nel Rhode Island, prima di trasferirsi con la famiglia nel Tennessee.

I primi passi nel mondo della scrittura sono avvenuti durante gli anni dell'università, firmando alcuni racconti.

Nel 1961 ha sposato Lee Holleman e ha avuto un figlio, ma l'unione non è durata a lungo.

McCarthy ha pubblicato il suo primo romanzo, Il guardiano del frutteto grazie a Random House.

Grazie ad alcune borse di studio Cormac ha potuto compiere dei viaggi, durante i quali ha incontrato anche la sua seconda moglie Anne De Lisle, ed è stato a Ibiza che ha pubblicato la sua opera seconda, Il buio fuori.

Figlio di Dio è stato poi pubblicato nel 1973, mentre Suttree è arrivato nel 1979.

Tra le sue opere successive ci sono Meridiano di sangue, la Trilogia della frontiera (composta da Cavalli Selvaggi che ha ispirato il film Passione ribelle, Oltre il confine e città della pianura).

Non è un paese per vecchi è stato pubblicato nel 2005, poi adattato per il grande schermo dai fratelli Coen.

The Road è del 2007, opera che gli ha fatto conquistare il premio Pulitzer ed è diventato un film diretto da John Hillcoat. Nel 2022 sono arrivati i libri Il passeggero e Stella Maris.

McCarthy ha scritto lo spettacolo teatrale The Sunset Limited nel 2006, poi adattato in un film del 2011. L'artista ha scritto anche la sceneggiatura di The Conselour, poi diretto da Ridley Scott.