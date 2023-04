Meridiano di sangue: John Hillcoat regista del film tratto dal libro di Cormac McCarthy

Meridiano di sangue, il romanzo scritto dal premio Pulitzer Cormac McCarthy, diventerà un film.

L'adattamento sarà prodotto da New Regency, Black Bear Pictures e dallo scrittore e suo figlio John Francis.

La trama di Meridiano di sangue

Il libro Meridiano di sangue, pubblicato nel 1985, racconta un'epica storia di violenza e depravazione durante l'espansione della frontiera americana, sovvertendo in modo brillante le convenzioni dei romanzi western e la mitologia del Wild West. L'opera si basa su fatti realmente accaduti al confine tra Texas e Messico a metà del 1800, seguendo quello che accade a Kid, un quattordicenne del Tennessee che si imbatte in un mondo da incubo quando gli indiani vengono uccisi e i loro scalpi vengono messi in vendita.

Il regista

Alla regia del progetto ci sarà John Hillcoat, che aveva già portato sugli schermi un altro romanzo dello scrittore: The Road.

Il filmmaker, recentemente, ha diretto la serie George and Tammy, con star Jessica Chastain e Michael Shannon, portando sul piccolo schermo la storia della cantante Tammy Wynette e del marito George Jones. La serie si basa sul libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, scritto da Georgette Jones, la figlia della coppia di star della musica country, che racconta le vicissitudini di una famiglia problematica, segnata dall'alcolismo di George e dalla separazione dei due artisti quattro anni dopo la nascita della loro bambina. Georgette ha trascorso molti anni prima di trovare la propria voce e diventare, a sua volta, una cantante di successo. Sylvia e Bryan Goluboff sono gli sceneggiatori del progetto.