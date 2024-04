Jeff Nichols porterà sul grande schermo gli ultimi due romanzi di Cormac McCarthy

Jeff Nichols è in trattative per scrivere e dirigere gli ultimi due romanzi di Cormac McCarthy, The Passenger e Stella Maris.

In attesa di vedere il nuovo lavoro di Mike Nichols, The Bikeriders, il regista sta per lanciarsi in un progetto ambizioso. Secondo quanto anticipato da World of Reel, il regista sarebbe entrato in trattative per scrivere e dirigere gli adattamenti degli ultimi due romanzi di Cormac McCarthy, The Passenger e Stella Maris.

A quanto pare, l'adattamento di The Passenger sarebbe un progetto della passione per Jeff Nichols, grande appassionato dell'opera di McCarthy.

Cormac McCarthy

The Passenger e Stella Maris sono stati gli ultimi romanzi di McCarthy, entrambi pubblicati nel 2022. Ambientato a New Orleans, intorno al 1980, The Passenger segue Bobby e Alicia Western, due fratelli il cui padre ha contribuito a sviluppare la bomba atomica. Il libro si apre con il suo suicidio.

McCarthy aveva iniziato la stesura negli anni '80, redigendo il romanzo, a intermittenza, nei decenni successivi fino alla pubblicazione 40 anni dopo, con grande successo di critica letteraria.

Le difficoltà di portare la scrittura secca e diretta di Cormac McCarthy sul grande schermo hanno già messo alla prova vari registi. Qualcuno, come i fratelli Coen, autori dell'acclamato Non è un paese per vecchi, ha avuto successo, altri non sono riusciti a centrare l'anima dello scrittore di culto. John Hillcoat, che ha adattato _The Road, sta ancora lavorando all'adattamento di Meridiano di sangue, la cui sceneggiatura è stata sviluppata insieme allo scrittore stesso prima della sua morte..